Ünüvar: “Otizmde en etkili tedavi eğitim”

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, otizmde erken tanı sonrası en etkili tedavi yönteminin, erken dönemde başlanan yoğun, kesintisiz ve nitelikli eğitim olduğunu bildirdi.

Ünüvar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, otizmin doğuştan gelen, çocukların sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz etkileyen bir gelişim bozukluğu olduğunu belirtti. Otizm belirtilerinin yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Ünüvar, her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebildiğini kaydetti.

Devletin son yıllarda otizmli çocuklara özel önem verdiğini, bu kapsamda otizmli bireylerin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak, yaşam kalitelerini artırmak, ailelere destek vermek, sistemli ve nitelikli bakım hizmetlerinin sunulabilmesini sağlamak için uygun politikaların geliştirilebilmesine yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca “Otizm Eylem Planı” hazırlandığını vurgulayan Milletvekili Ünüvar, “Söz konusu eylem planı ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin, erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dahil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir özel eğitim hizmeti almaları; sağlık, istihdam ve toplumsal yaşamın tüm alanlarından ayrımcılığa uğramadan eşit şekilde yararlanmaları hedeflenmektedir” dedi.

Geçmiş yıllarda her 100 otizmli çocuktan yalnız 30’unun bağımsız yaşam sürdürebildiği ve tamamının ömür boyu bu tanı ile devam ettiği söylenirken; yeni araştırmaların otizmli çocukların yüzde 51’inin bağımsız veya yarı bağımsız bir yaşam sürdürebildiğini ve yaklaşık yüzde 25’inin ise düzelerek tanı almadığını gösterdiğini dile getiren Ünüvar, şöyle devam etti:

“Zeka düzeyinin geri olmaması, erken tanı alması, erken yaşta yoğun eğitim programına devam etmesi, dil gelişiminin erken yaşta kazanılmış olması, ek psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarının olmaması, otizmin düzelmesi için olumlu özelliklerdir. Otizmde farkındalığın ilk adımı, otizmin belirtilerini bilmek ve söz konusu belirtiler gözlendiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarının ilgili birimlerine başvurmaktır. Başta anne babalar olmak üzere, sağlık personeli ve öğretmenlerin, beyin gelişiminin en hızlı olduğu erken çocukluk döneminde otizmin farkına varmaları, bireylerin gelişimlerinin desteklenmesi ve toplumsal hayata katılımlarının sağlanması için oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki otizm; ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur. Erken tanı sonrası en etkili tedavi, erken dönemde başlanan yoğun, kesintisiz ve nitelikli eğitimdir.”

Otizmli çocukları toplumla bütünleştirmek için herkese önemli görevler düştüğünün altını çizen Milletvekili Ünüvar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu yıl “Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında, otizme dikkat çekmek amacıyla birçok etkinliğe imza atılacağını, otizmli çocuklar ve aileleri ile spor, sanat ve siyaset dünyasından tanınmış isimlerin katılımıyla İstanbul’da büyük bir yürüyüş düzenleneceğini, ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün de içinde bulunduğu Türkiye’nin farklı illerindeki yapıların otizmin simgesel rengi maviye bürüneceğini kaydetti.