Uluslararası Bisiklet Turu’nu Başkan Sözlü başlattı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu’nun ikinci etabı Adana’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün katılımı ile gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu’na katıldı. Üç etaptan oluşan ve Hatay-Adana (196 km) arasındaki birinci etabının ardından Adana-Mersin (116 km) etabının başlangıcı için Adana’dan hareket eden tur, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün başlangıç sürüşü ile başladı.

14 ülkeden 120 sporcunun start aldığı yarışta, 4 Türk olmak üzere 18 takım katıldı. İlk etapta birinci Timur Malieiev (Lviv cyclingteam) olurken, 2. etapta Onur Balkan birinci olarak Adana turunu tamamladı.

Başkan Sözlü, turun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Sporun ruhunda barış, kardeşlik vardır. Bisiklet sporu da insanların en doğal halleri ile yaptıkları bir spor. Hatay’dan Adana’ya, Adana’dan Mersin’e uzanan bu tur, temennim o ki kardeşliğe, huzur iklimine katkı koysun’’ dedi.