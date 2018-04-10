TÜMEMEKDER, emeklilerin taleplerini takip ediyor

Tüm Emekliler Derneği (TÜMEMEKDER) Çukurova Şube Başkanı Rafet Kaya, TBMM’ye sundukları 10 talepten 4’ünün hükümet tarafından proje kapsamına alındığını açıkladı.

TÜMEMEKDER Çukurova Şube Başkanı Kaya İHA muhabirine yaptığı açıklamada emekliler için TBMM’ye sundukları 10 talepten 4’ünün hükümet tarafından proje kapsamına alındığını belirtti.

Kaya, proje kapsamına alınan dört maddeyi şöyle sıraladı:

“Emekliler olarak en büyük kazanımlarımızdan biri, Adana’da yapılacak olan TOKİ konutlarıyla 112 emekli ev sahibi olacak. Öte yandan, emekliye verilmesi istenen senede çift ikramiye ve emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi konusunda çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde daha güzel gelişmeler olacak. TÜMEMEKDER olarak yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.“