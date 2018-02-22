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Talaş: "Sarıçam’da 5 yılda 250 bin kişinin ikamet etmesi öngörülüyor"

Çukurova inşaat sektörünün bir araya geldiği Adana İnşaat-Kent ve IHS Fuarı geçtiğimiz günlerde TÜYAP’ta düzenlendi. Çukurova’nın önemli firmalarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinden firma sahiplerinin katıldığı...

Talaş: "Sarıçam’da 5 yılda 250 bin kişinin ikamet etmesi öngörülüyor"

Çukurova inşaat sektörünün bir araya geldiği Adana İnşaat-Kent ve IHS Fuarı geçtiğimiz günlerde TÜYAP’ta düzenlendi. Çukurova’nın önemli firmalarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinden firma sahiplerinin katıldığı...

22 Şubat 2018 Perşembe 10:46
Talaş: "Sarıçam’da 5 yılda 250 bin kişinin ikamet etmesi öngörülüyor"

Çukurova inşaat sektörünün bir araya geldiği Adana İnşaat-Kent ve IHS Fuarı geçtiğimiz günlerde TÜYAP’ta düzenlendi. Çukurova’nın önemli firmalarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinden firma sahiplerinin katıldığı fuarı bu sene 41 bin 356 kişi ziyaret etti. Fuara katılan Sarıçam Platformu da 4 günlük süre içerisinde binlerce kişiye Sarıçam’ın sunduğu fırsatları anlattı.

Sarıçam Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Talaş, inşaat sektörünün ekonominin lokomotif sektörlerinden olduğunu, Adana İnşaat Fuarı’nda da firmaların açtıkları stantlarla sektördeki son teknolojileri katılımcılara sunduklarını söyledi.

Sarıçam Platformu’nun da kamu ve özel sektör yatırımlarıyla cazibe merkezi haline gelen Sarıçam’ı tanıtmak için fuarda yerini aldığını anlatan Talaş, dört gün boyunca platform üyesi müteahhitlerin katılımcılara Sarıçam’ı anlattığını vurguladı. Sarıçam’ın doğası, temiz, ferah ve serin havası, sınırları içerisinde bulunan iki üniversitesi, Şehir Hastanesi ve organize sanayi bölgesine yakınlığı ile ön plana çıktığını ifade eden Taner Talaş, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bölgede 250 bin kişinin ikamet etmesinin öngörüldüğünü anlattı.

Adana’nın imar noktasında en avantajlı bölgesinin Sarıçam olduğunun altını çizen Talaş, toprak yapısı nedeniyle tarıma elverişsiz olmasından dolayı bölgenin yerleşim için en uygun yer olduğunu vurguladı.

Sarıçam Platformu olarak kendilerinin de bölgenin hem daha iyi tanıtılması hem de birliktelik sağlayarak kamu ve özel sektör yatırımlarının bölgeye bir an önce getirilebilmesi için çalıştıklarını dile getiren Taner Talaş, bu konuda yavaş yavaş başarılı olmaya başladıklarını belirtti. Yaptıkları çalışmalarla Adana kamuoyunda Sarıçam’a artık pozitif bir bakış açısı oluştuğunu anlatan Talaş, İnşaat Fuarı’nda açtıkları stantla da bunu pekiştirdiklerini dile getirdi.

Fuara gelen insanların büyük çoğunluğunun Sarıçam Platformu standını ziyaret edip bilgi aldığının altını çizen Talaş, önümüzdeki dönemlerde de Adanalılar’ı bölgeye çekecek etkinlikler yapacaklarını sözlerine ekledi.
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