Sözlü: "Yeşilay’ın varlığı Türk milletinin sağlığı için önemli"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yeşilay’ın var olmasının Türk milletinin sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ve yönetim kurulu üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret ederek uyuşturucu ile mücadele konusunda verdiği desteklerden dolayı plaket takdim ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hüseyin Sözlü, Yeşilay’ın var olmasının Türk Milleti’nin sağlığı için önemli olduğunu ifade ederek uyuşturucu ile mücadelenin milletimize en büyük hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Başkan Sözlü’nün desteklerini hiç bir zaman esirgemediğini ifade ederek Yeşilay adına Sözlü’ye teşekkür plaketi takdim etti.