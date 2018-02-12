Sözlü: "Cephedeki gücün ardında Türk Milleti var"

Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Olağan Meclis toplantısının ilk oturumunda Zeytin Dalı Harekatı’na belediye meclisinde grubu bulunan MHP, AK Parti ve CHP meclis üyeleri oy birliği ile destek verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem öncesi konuşan Başkan Hüseyin sözlü, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı esnasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dilerken Türk milletine baş sağlığı diledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin bu coğrafya üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşamamız için başarılı bir operasyon yürüttüğünü, Türk halkının bu operasyona destek verdiğini ifade eden Başkan Hüseyin Sözlü, "Bu gibi mücadelelerin cephedeki güvenlik güçlerinin başarısının arkasındaki halktan aldığı destektir. Türkiye’nin merkezindeki siyasi partiler ve halkımız destek veriyor. Türk Ordusu’nun geleneğidir, mazlumun hakkını korur, sivil halka zarar vermeden ilerler’’ diye konuştu.

Meclis toplantısında gündem öncesinde AK Parti, MHP ve CHP meclis üyeleri oy birliği ile Zeytin Dalı Harekatı’na destek verirken Başkan Sözlü, oylamanın ardından ‘’Kuvayi Milliye’nin merkezi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilham kaynağı Adana’ya yakışan budur’’ dedi.