Sertkalaycı üçüncü kez başkan

Adana’da 2016 yılında, fotoğraf ve sanatının gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanlığına A.Niyazi Sertkalaycı üçüncü kez seçildi.

Arka Plan Fotoğraf Derneği 3. Olağan Genel Kurulu, 55 üyeden 43’ünün katılımıyla yapıldı. Genel Kurulunda konuşan derneğin başkanı A.Niyazi Sertkalaycı, "Henüz yolun çok başındayız. Ben değil biz mantığı ile kurduğumuz derneğimizin kısa sürede yaptıklarını hep beraber başardık. Bu başarılarda dernek üyelerimizin her birinin ayrı ayrı katkısı büyük. Bu yüzden genel kurulun önünde, yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkürü borç biliriz. Fotoğraf ve sanatının gelişimine katkı sağlamak adına yapacak çok iş, eğitim ve projelerimiz var. Bunları geçmişten aldığımız köklerin gücü ve yaprakların diriliği ile yapacağız. Bunları yaparken önümüze çıkacak engelleri bir bir aşacağız. Önyargıları kırıp, olmaz demeden önce nasıl oluru konuşup, başarmaya çalışacağız. Elde ettiğimiz başarıların üzerine artı biri nasıl eklerizin hesabını yapacağız" dedi.

Yapılan seçim sonucunda Arka Plan Fotoğraf Derneği yeni yönetimi şöyle oluştu:

"A.Niyazi Sertkalaycı başkan, Burak Durhasan başkan yardımcısı, Cahit Ün sayman, Aygül Kurt sekreter, Tuğrul Tunca komisyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi."