Sarıçam Platformu 2. etaba başlıyor

Sarıçam Platformu, birinci etap çalışmalarını bitirerek ikinci etaba başladı. Birinci etap çalışmalarını değerlendirme ve ikinci etapta yapılacak çalışmaları belirlemek için bir araya gelen üye müteahhitler, yeni yol haritasını belirledi.

Toplantıda ilk olarak platformun mali durumu hakkında bilgi verilirken, ihtisas komisyonları kurulması kararı alındı. Denetim komisyonunun kurulması kararı alınan toplantıda, komisyona üye olarak Mustafa Ardıç, Mesut Hasgül ve Batuhan Gizer seçildi.

Toplantıda konuşan Sarıçam Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Talaş, platform olarak ilk etap çalışmalarını bitirdiklerini, ikinci etap çalışmalarını başlattıklarını söyledi. İlk etapta daha çok tanıtım çalışması yürüttüklerini ve büyük bir başarı yakaladıklarını vurgulayan Talaş, birinci etapta ektiklerini ikinci etapta biçeceklerini dile getirdi.

Portakal Çiçeği Festivali Sarıçam’a gelecek

Platform olarak Adana’nın tanıtımında marka haline gelen Portakal Çiçeği Festivali’ne de destek vereceklerinin altını çizen Taner Talaş, festivalin birkaç ayağının Sarıçam’da yapılması için sponsor olacaklarını kaydetti.

İkinci etap kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Sarıçam Belediyesi ve çeşitli firmaların sponsorluğunda Haziran ayında bir konser düzenlemeyi planladıklarını anlatan Talaş, 100 bin kişiyi Sarıçam’a getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sarıçam’daki konutlar Çukurova’da tanıtılacak

Sarıçam’ın tanıtım eksikliğini gidermek ve bölgedeki konut projelerinin tanıtımı için Çukurova ilçesinde bir inşaat fuarı yapılması kararı alındığının altını çizen Talaş, bölgede olmayan noter, taksi durağı, marka firmaların bölgeye gelmesi için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Taner Talaş ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan ayında Adana’ya geleceğini hatırlatarak, Çöp Toplama Tesisi’nin bölgeden kaldırılması için imza kampanyası başlatacaklarını ve toplanacak 100 bin imzayı sunacaklarını sözlerine ekledi.