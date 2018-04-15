Sarı: "Düşüncede ve üretimde çalışkan olmalıyız"

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Üyesi, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Çukurova’nın birçok sektörde lokomotif olabileceğini belirterek, "Ancak düşüncede ve üretimde çalışkan olmalıyız" dedi.

Sarı, desteklemeler ile kurulan ve yılda 10 milyon bitki üretip iç piyasaya ve ihracata ürün gönderen süs bitkisi üretilen tesiste incelemelerde bulundu.

90 bin metrekare kapalı, 30 bin metrekare açık alanda süs bitkisi yetiştirilen tesisin örnek teşkil ettiğini vurgulayan Sarı, "Böylesine bir tesisin temelinin Kalkınma Ajansı vasıtasıyla atılmış olması çok önemli. Daha sonra büyümek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklemeden aldıkları teşvikle sektörde marka haline gelmiş ve bugün birçok ülkeye ihracat yapan konumda. Kurumlarımızın verdikleri destek ve teşviklerin doğru tasarlanmış projelerde kullanılmasını hedefliyoruz. Burada sonuç gerçekten çok güzel, gurur verici. İşte bu destek ve teşviklerin bütün amacı yereldeki potansiyeli harekete geçirmek. Bu hibe ve teşviklerin bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, girişimciliği teşvik etmek, istihdamı artırmak ve ortak proje geliştirme kültürünü oluşturmak gibi çok önemli işlevleri var. Bu kadar önemli başlıklar için sunulan önemli maddi kaynakların yatırıma dönüşmesi çabası içindeyiz. Çukurovamız birçok sektörde lokomotif olmak için yeterli potansiyele sahip, ancak düşüncede ve üretimde çalışkan olmalıyız" diye konuştu.