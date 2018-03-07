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Prof. Dr. Zümrütdal: “Böbrekler yaşam kalitesini belirleyen önemli unsur”

Acıbadem Hastanesi İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, böbreklerin yaşam kalitesini belirleyen önemli unsurlardan olduğunu söyledi.Zümrütdal, doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında varlıklarını hissettiğimiz,...

Prof. Dr. Zümrütdal: “Böbrekler yaşam kalitesini belirleyen önemli unsur”

Acıbadem Hastanesi İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, böbreklerin yaşam kalitesini belirleyen önemli unsurlardan olduğunu söyledi.Zümrütdal, doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında varlıklarını hissettiğimiz,...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:13
Prof. Dr. Zümrütdal: “Böbrekler yaşam kalitesini belirleyen önemli unsur”

Acıbadem Hastanesi İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, böbreklerin yaşam kalitesini belirleyen önemli unsurlardan olduğunu söyledi.

Zümrütdal, doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında varlıklarını hissettiğimiz, doğuran, besleyen, büyüten, üreten, çalışan, mücadele eden, hayatı daha güzel ve anlamlı kılanın kadınlar ve vücudun sağlıklı olması için zararlı atıkları temizleyen, tansiyonu düzenleyen, kan yapımını sağlayan, hormon üreten, hayatı devam ettiren, olmazsa olmaz organın böbrekler olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Böbrek Günü’nün birlikte kutlandığına dikkat çekerek, “Güçlü kadınlar ve sağlıklı böbrekler. Uzaktan bakıldığında farklı dursalar da, yaşam kalitemizi belirleyen çok önemli iki unsur. Böbrek yetmezliği sinsi seyirli bir hastalık olup, diyaliz ihtiyacı çıkana dek hiç belirti vermeyebilir. Sık üst idrar yolu enfeksiyonu geçirenler, yüksek tansiyon, kalp damar ve şeker hastaları ile ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olanlar, böbrek yetmezliği açısından risk altındadır. Risk taşıyan kişilerin düzenli aralıklarla, sağlıklı kişilerin ise yılda en az bir kez idrar tahlili ile kanda kreatinin testlerini yaptırması, yakınma olsun ya da olmasın kan basıncı ölçümü hastalığın erken tanı ve tedavisinde çok önemlidir. Her sabah güne bir bardak su ile başlamak, gün boyunca yeterli su tüketmek, gelişigüzel ağrı kesici ilaç kullanmamak, dengeli beslenmek, az tuz tüketmek, sigaradan, hareketsiz yaşamdan ve aşırı kilodan kaçınmak böbrek sağlığımız için dikkat etmemiz gereken önemli noktalardır. Böbreklerimizin sağlıklı çalışması genel vücut sağlığımızı kesinlikle doğrudan ilgilendirir” diye konuştu.

Kadınların hayatın, böbreklerin ise sağlığın olmazsa olmazı olduğunu belirten Zümrütdal, “her ikisi de yılın tek bir günü değil, her günü hatırlanmalı ve özenle korunmalıdır. Kadınlar günü ve dünya böbrek Günü hepimize kutlu olsun” dedi.
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