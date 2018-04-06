Oprukçu, vatandaşlara portakal suyu ikram etti

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, abonelik işlemlerini yaptırmak üzere ASKİ Genel Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlara portakal suyu ikram etti.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana’nın farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu da tüm şehri saran festival havasına kayıtsız kalmadı.

"Tüm kenti kaplayan portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde portakal suyu içelim" diyen Genel Müdür Oprukçu, abonelik işlemlerini yaptırmak üzere ASKİ Genel Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlara portakal suyu ikram etti. Sıcak havalarda portakal suyu ikramından mutlu olan vatandaşlar, Hüseyin Oprukçu’ya teşekkür etti.