Minik kemancıdan Başkan Sözlü’ye keman dinletisi

Japonya’daki müzik yarışmasında birinci olan Elif Eroğlu, Almanya’dan da şampiyon olarak döndü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret edip mutluluğunu paylaşan Eroğlu, küçük bir keman dinletisi de gerçekleştirdi.

6 yaşında ailesinin desteği ile keman eğitimi almaya başlayan ve daha önce Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 3. Tokyo International Music Competition yarışmasında keman kategorisinde birinci olan Elif Eroğlu, bu kez de Almanya’da düzenlenen 18. International Competition Musical Fireworks In Baden-Württemberg müzik yarışmasında Türkiye’ye birincilik getirdi.

Adana’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ve destekleri, güveni için Başkan Sözlü’ye teşekkür ettiğini ifade eden bir video gönderen Elif Eroğlu, memleketine döner dönmez Başkan Sözlü’yü makamında ziyaret etti. Elif Eroğlu, makamda mini bir keman dinletisi de gerçekleştirdi. Başkan Sözlü de minik Elif’in başarılarının devamını dilerken Adana’nın sanatın ve sanatçıların şehri olma yolunda hızla ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.