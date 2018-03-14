Medline Adana Hastanesi’nde “Tıp Bayramı” coşkusu

Medline Adana Hastanesi’nde görevli doktor ve personeller, 14 Mart Tıp Bayramı’nı hastanenin düzenlediği bir kokteyl ile kutladılar.

Medline Adana Hastanesi Genel Direktörü Yrd. Doç. Dr. Musa İnal, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hastanede düzenlenen kokteylde bir konuşma yapan Musa İnal, ülkemizde batılı anlamda ilk tıp mektebi olan “Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire”nin 14 Mart 1827’de kurulduğunu ve Tıp Bayramı’nın da ilk kez 1919’da kutlandığını söyleyerek, bu köklü geleneğin günümüzde de coşkuyla yaşatıldığını belirtti. Konuşmasında zamanımız şartlarında doktorluk yapmanın zorluklarına da değinen İnal, hekimlerin her şart altında mesleklerini insanlık onuruna yakışır bir şekilde yerine getirmeye devam ettiklerinin altını çizerek, tüm sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutladığını söyledi.

Kokteyl, kutlamaya katılan doktor ve çalışanların kendileri için hazırlanan pastayı kesmesinin ardından, topluca hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.