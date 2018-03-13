Maker Teknoloji Atölyesi dahi çocukları bekliyor

Çocukların, ezberci eğitim ve test mantığından kurtarılıp, bilimle tanışmalarına olanak tanıyan Maker Teknoloji Atölyesi, her hafta cumartesi ve pazar günleri Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde Adana’nın dahi çocuklarını konuk ediyor.

Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği (ÇUBITED) destekli Maker Teknoloji Atölyesi’nde, her hafta sonunda birbirinden yetenekli çocuklar, bilimin gizemli dünyasında eğlenceli ve heyecan verici yolculuğa çıkıyor.

Maker Teknoloji Atöyesi’nde; 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklar yeteneklerini keşfederken, aileleri de onları gururla izleme olanağı buluyor. Çocukların, bakarak değil, yaparak öğrenmelerini sağlayan, doğru şıkkı görüp işaretlemek yerine doğruyu bulmalarına fırsat sunan atölyedeki çalışmalar ziyaretçiler tarafından da ilgi ve merakla izleniyor.

Zihinlerinde hayal ettiklerini gerçeğe dönüştüren çocuklar analitik ve eleştirel düşünme, problem çözebilme, sorgulama, üretkenlik ve inavasyon, birlikte çalışma ve uyum, tasarım odaklı düşünme ve girişimcilik özelliklerini keşfediyor.