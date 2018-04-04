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Kulak: “Adaylıktan çekilmedim, çekilmeyeceğim”

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkan Adayı Tarkan Kulak, adaylıktan çekildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çıktığı yoldan dönmeyeceğini bildirdi.Adana Ticaret Odası için başkan...

Kulak: “Adaylıktan çekilmedim, çekilmeyeceğim”

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkan Adayı Tarkan Kulak, adaylıktan çekildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çıktığı yoldan dönmeyeceğini bildirdi.Adana Ticaret Odası için başkan...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
Kulak: “Adaylıktan çekilmedim, çekilmeyeceğim”

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkan Adayı Tarkan Kulak, adaylıktan çekildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çıktığı yoldan dönmeyeceğini bildirdi.

Adana Ticaret Odası için başkan adayı olduğunu açıklayan ilk isim olan ve o tarihten itibaren sadece Adana için projelerini ile gündeme kalan Tarkan Kulak, adaylıktan çekildiği yolundaki iddialar üzerine yaptığı açıklamada, bunun kesinlikle doğru olmadığını kaydetti.

ATO’nun, geçtiğimiz pazar günü Meryem-Abdurrahim Gizer İlkokulunda yapılan meclis ve meslek komitesi üyeliği seçimlerinde Enerji Yatırım Grubundan meclise giren Tarkan Kulak, buna rağmen ortaya atılan iddiaların yakışıksız olduğunu ifade etti.

Tüm seçimlerde birden fazla aday olmanın demokrasinin gereği olduğunu vurgulayan Tarkan Kulak, ancak, adayların talip oldukları göreve seçildiklerinde neler yapacaklarına ilişkin projeleriyle gündemde kalmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kulak, seçimler öncesinde de kendi grubundan meclise giremeyeceğine dair iddiaların ortaya atıldığını hatırlatarak, “Bunları son derece yakışıksız buluyorum. Ben Adana’ya tam 75 yıldır hizmet eden bir ailenin mensubu olarak hep projelerimi anlatmaya çalıştım. Göz bebeğimiz Adana için neler yapılması gerektiği konusunda fikirlerimi beyan ettim. Doğru olan, yapılması gereken de budur” diye konuştu.

Adaylıktan çekilmediğini ve hiçbir şartta da çekilmeyeceğine vurgu yapan Tarkan Kulak, seçimlerin demokrasinin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz Pazar günü sandık başına giden binlerce üyenin ATO meclisi ve yönetim kurulunu seçmek amacıyla 46 meslek grubunda oy kullandığını hatırlatan Kulak, 7 Nisan Cumartesi günü ise 110 meclis üyesinin yönetim kurulu, meclis başkanlığı ve diğer organlar için oy kullanacaklarını kaydetti.

Tarkan Kulak, seçimlerin şimdiden kente, bölgeye ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını dilediğini sözlerine ekledi.
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