Kozan Eğitim Bir Sen’den Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Adana’nın Kozan ilçesinde Eğitim Bir Sen Temsilciliği tarafından sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının desteği ile hazırlanan un ve mandalinalar kamyonlara yüklenerek Afrin’e gönderildi.

Eğitim Bir Sen Kozan İlçe Başkanı Umut Gül ve yönetimi tarafından “Zeytin Dalı Harekatını Destekliyoruz” adı altında başlatılan kampanya ile Kozan Yaş Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın ve iş adamı Ekrem Şahin’in destekleri ile hazırlanan yaklaşık 4.5 ton un ve 7 ton mandalina Afrin’de terör örgütü ile mücadele veren Mehmetçiğe ve bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Eğitim Bir Sen Kozan İlçe Başkanı Umut Gül, “Emperyalizme karşı Zeytin Dalı Harekatını destekliyoruz. Bizler vatanını seven ve bu uğurda seve seve canını feda etmeye hazır olan bu milletin fertleriyiz. Kıymetli Kozanlı hemşerilerimizin de destekleri ile bugün 4.5 ton un ve 7 ton mandilanamızı kamyona yükledik. Bu ürünlerimiz Afrin’de terör örgütü ile mücadele veren Mehmetçiklerimize ulaştırıyoruz. Bizim buradaki amacımız Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bilmesidir. Eğitim Bir Sen Kozan İlçe Temsilciliği olarak Zeytin Dalı Harekatını destekliyoruz ve Mehmetçiğimizin yanındayız” dedi.