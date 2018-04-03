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Klimalı otobüs durakları yenilendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, bunaltıcı yaz sıcaklarında klimalı, güvenlik kameralı duraklarda tadilatlar yaptı.Adana Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının hizmet verdiği bulvarlardaki klimalı durakları yeniledi. Belediye otobüslerinin...

Klimalı otobüs durakları yenilendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, bunaltıcı yaz sıcaklarında klimalı, güvenlik kameralı duraklarda tadilatlar yaptı.Adana Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının hizmet verdiği bulvarlardaki klimalı durakları yeniledi. Belediye otobüslerinin...

03 Nisan 2018 Salı 13:12
Klimalı otobüs durakları yenilendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, bunaltıcı yaz sıcaklarında klimalı, güvenlik kameralı duraklarda tadilatlar yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının hizmet verdiği bulvarlardaki klimalı durakları yeniledi. Belediye otobüslerinin geliş saatini ve Kentkart bakiyesi gösteren, güvenlik kameralı otobüs durakları, yaklaşan yaz mevsiminde kent halkına serin bir ortam sunmak için yenilendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin iktisadi teşekkülleri arasında bulunan Beldetaş Belde Sağlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. yöneticileri, Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda işletmesinde bulunan klimalı otobüs duraklarında kapsamlı tadilata girişti. Kentin ana arterlerinde konumlandırılan otobüs duraklarında asma tavanlar ile klimaların bakım ve yenilemeleri yapıldı. Otomatik açılan kapılarda kullanımdan kaynaklanan tahribatlar giderildi. Yeni led ışıklandırmalarının montajıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuşan otobüs duraklarında vatandaşların oturduğu kanepeler de yenileriyle değiştirildi. Durakların dış cephelerinde oluşan hasarlar ve yağmur sularının akmasından kaynaklanan eskimeler giderilerek, vatandaşların sağlıklı bir ortamda bekleyebileceği ortam sağlandı.

Yaz aylarında hissedilen sıcaklığın gölgede 40, güneşte 50 dereceye ulaştığını belirten vatandaşlar, güneşi serinliğe dönüştüren klimalı durakların konforunu arttıran Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.
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