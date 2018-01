Kızılay’a kan verip umut oldular

Türk Kızılayı Adana Şubesi’nin kan bağışı kampanyaları kamu kurumlarından yoğun ilgi görüyor. Seyhan Kaymakamlığı ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları da Kızılay’a bağışında bulunarak kan bekleyen hastalara umut oldu. Özellikle kış mevsiminde bağışlarda düşüş yaşandığına dikkat çeken Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yapılan her bağışın büyük önem taşıdığını söyledi.

Türk Kızılayı Adana Şubesi’nin kan bağışı kampanyalarına destek büyüyor. Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın’ın öncülüğünde, kaymakamlık personeli, ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli ve okul müdürleri kan bağışında bulundu.

Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, kan bağışı öncesi yaptığı açıklamada, Kızılay’ın hem yurt içinde hem de yurt dışında Türk milletinin iftihar kaynağı olduğunu söyledi.

Kaymakam Bozacıoğlu, “Dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa yardıma koşan Türk milletinin iyilik eli Kızılay’ın yanında olmayı bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kızılay’a desteklerimiz artarak devam edecektir” dedi.

“Adanalıları kan bağışına bekliyoruz"

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da yaptığı açıklamada kış mevsiminde kan bağışlarının düştüğüne dikkat çekerek, yapılan her bağışın büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Her gün bir iyilik buluşmasından diğerine koştuklarını belirten Başkan Saygılı, “Toplumun her kesiminden, devletin her biriminden Türk Kızılayı’nın kan bağış kampanyalarına ilgi gösteriliyor. Değerli bağışçılarımız sayesinde hastalarımız ve hasta yakınlarımız mağdur olmayacaktır. Bugün iyi niyetleriyle kanını bağışlayan ve bu organizasyonda emeği geçen başta Seyhan Kaymakamımız Şenol Bozacıoğlu olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İzzettin Aydın, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışanları ile okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Kanlarıyla hayat vermek isteyen tüm hayırsever Adanalıları da kentin farklı bölgelerinde kurduğumuz Kızılay Kan Bağışı noktalarına bekliyoruz” diye konuştu.