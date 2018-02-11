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Kılıçdaroğlu Adana’da toplu açılış ve temel atma törenine katılacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 18 Mart Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştireceklerini bildirdi.Başkan Çetin, Halk Günü...

Kılıçdaroğlu Adana’da toplu açılış ve temel atma törenine katılacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 18 Mart Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştireceklerini bildirdi.Başkan Çetin, Halk Günü...

11 Şubat 2018 Pazar 14:09
Kılıçdaroğlu Adana’da toplu açılış ve temel atma törenine katılacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 18 Mart Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştireceklerini bildirdi.

Başkan Çetin, Halk Günü toplantısında, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, yakın dönemdeki projeler hakkında bilgi verdi. Çetin, toplu açılış ve temel atma için de tarih verdi. 18 Mart Pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştireceklerini aktaran Çetin, “Sizlere söz verdiğimiz projelerin açılışını ve Adana’nın çehresini değiştirecek projelerin temel atma törenini Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Tüm değerli hemşehrilerimizi toplu açılış ve temel atma törenimize davet ediyorum” dedi.

Çetin, 18 Mart Pazar günü Çanakkkale Şehitleri Parkı, Atatürk Öğrenci Yurdu, Atatürk Kongre Merkezi, 100. Yıl Modern Pazar Yeri, Planeteryum ve Gözlemevi, Hemşehri Dernekleri Kampüsü, Çukurova’nın 3. Kütüphanesi başta olmak üzere birçok projenin temelini atacaklarını, Bülent Ecevit Sanat Parkı, Atatürk Kadın Yaşam Köyü, Huzurevleri Kapalı Semt Pazarı, Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, Emekli Dinlenme Evleri ile semt kreşlerinin toplu açılışını yapacaklarını söyledi.

Başkan Soner Çetin, tören günü ünlü sanatçı Kıraç’ın bir de konser vereceğini kaydetti.
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