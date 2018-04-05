Kanser hastası çocuklar palyaçolarla güldü

Adana Şehir Hastanesi’nde yatarak tedavi gören kanser hastası çocuklar palyaçolarla moral buldu.

Adana Şehir Hastanesi Kanser Haftası nedeniyle tedavi sürecinden geçen hastalar ile hasta yakınlarına destek olmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında Adana Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniğini ziyaret eden palyaço kostümlü gönüllüler yatarak tedavi gören çocukların yüzünü güldürdü.

Gönüllü palyaçoların sürpriz ziyareti karşısında sevinen çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı. Girdikleri her odadan kahkahalar yükselmesini sağlayan palyaçolara ilgi yoğun olurken, unutamayacakları bir gün yaşayan çocuklar bol bol fotoğraflar çektirdi.

Bu çocuklar mutlu olmalı

Adana Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Klinik sorumlusu Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli, kanser hastası çocukların yüzündeki gülümsemenin her şeye değdiğini belirterek, “Burada, her gün zorlu tedavi süreçlerine maruz kalan çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kanser hastası çocukların tedavi sürecinde güçlü olmalarının sağlanması adına bu tarz faaliyetlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Doç. Dr. Küpeli, “Biliyorsunuz bu çocukların mutlu olması gerekiyor. Hastalarımız palyaçoları gördüğünde moral olarak düzeliyor, kendilerini daha iyi hissediyor” ifadelerini kullandı.

Kanserle savaşı resimlediler

Etkinlikler kapsamında Adana Şehir Hastanesi Kemoterapi Kliniği ise, Tıbbi Onkoloji Klinik sorumlusu Prof. Dr. Timuçin Çil’in başkanlığını yürüttüğü Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki ortaokullar arasında düzenlenen “Kanseri Yenebiliriz” konulu resim yarışmasına katılan eserlerin sergisine ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Timuçin Çil ve Opr. Dr. Sevda Baş’ın öncülüğünde düzenlenen ve birinciliği Kasım Sacide Ener Ortaokulu öğrencisi Sena Nur Contarlı, ikinciliği Kasım Sacide Ener Ortaokulu öğrencisi Buket Cengiz, üçüncülüğü Sabancı Ailesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Pınar İnceuzun, dördüncülüğü ise Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu öğrencisi Kübra Türhan’ın elde ettiği yarışmaya katılan eserler Adana Şehir Hastanesi Kemoterapi Kliniği girişinde hasta ve yakınları ile hastane personelinin izlenimine sunuldu.

Prof. Dr. Çil, yarışma ve sergiyi düzenlemekteki amaçlarının toplumun tüm kesiminin kansere karşı bilinçlenmesini sağlamak olduğunu belirterek, bu tür sosyal etkinlikleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Farkındalık oluşturan konferanslar

Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerlerle ise kanser ve mücadelede konusunda toplumsal farkındalık oluşturuldu. Genel Cerrahi Kliniği sorumlusu Prof. Dr. Oktay İrkörücü tarafından gerçekleştirilen, ‘Meme Kanseri ve Kadın’ konulu söyleşi ve Tıbbi Onkoloji Kliniği sorumlusu Prof. Dr. Timuçin Çil’in moderatörlüğünde düzenlenen, Doç. Dr. Berna Duman ve Dr. Önder Tuğal’ın konuşmacı olduğu ‘Meme Kanserli Hasta ve Hasta Yakını Eğitim ve Destek Toplantısı’nda kanserden korunmanın yolları, erken teşhis, tedavi süreci ve sonrasında yapılması gereken konular ele alındı.