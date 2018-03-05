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Kadınlar Günü Haftası’nda "Kadının Rengi" resim sergisi

Ressam Ayla Seyman, kişisel resim sergisini 7 Mart Çarşamba günü açacak.Ressam Ayla Seyman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası kapsamında açacağı sergiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, bireylerin ve toplumların yaşamında tartışmasız...

Kadınlar Günü Haftası’nda "Kadının Rengi" resim sergisi

Ressam Ayla Seyman, kişisel resim sergisini 7 Mart Çarşamba günü açacak.Ressam Ayla Seyman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası kapsamında açacağı sergiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, bireylerin ve toplumların yaşamında tartışmasız...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:18
Kadınlar Günü Haftası’nda "Kadının Rengi" resim sergisi

Ressam Ayla Seyman, kişisel resim sergisini 7 Mart Çarşamba günü açacak.

Ressam Ayla Seyman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası kapsamında açacağı sergiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, bireylerin ve toplumların yaşamında tartışmasız büyük yeri olan sanatın, insan ruhunu ve iç dünyasını zenginleştirirken, bilinçli ve donanımlı estetik zevki gelişmiş üyeleriyle güçlü ve sağlam toplumlar inşa edileceğine inandığını söyledi. Seyman, “Kültür sanat rüzgarlarının ve özgürlük fırtınalarının estetiği devinimli bir ülkede yaşıyoruz. Zengin bir geçmişin, güçlü geleneklerin ve süratli değişkenlikle yaşanan "çağdaşlığın" izlerini yansıtan Adana’da aydın Türk sanatçısı çabalarını çeşitli şekillerde sürdürmektedir. Günümüz evrensel iletişim ortamında, sanatçının özgün benliğini koruyabilmesi giderek zorlaşmakta, gelenek, modernite, soyut, somut, batılılaşma, çağdaşlaşma gibi karşıt ve değişken moda kavramlarının üstünde ancak özgün değer kavramı değişmez ilke ve örnek olarak yarınlara miras kalabilecektir” şeklinde konuştu.

Vagabond Adana’daki sergi, 17 Mart Cumartes gününe kadar açık kalacak.
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