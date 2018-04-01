İclal Aydın, Adana’da kitaplarını imzalayacak

Oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın, Adana’da hayranlarıyla buluşacak.

İclal Aydın, 6 Nisan cuma günü saat 16.00’da Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ndeki D&R Mağazası’nda okurlarına piyasaya yeni çıkan “Üç Kız Kardeş” adlı kitabını imzalayacak. ‘Üç Kız Kardeş’in Ayvalık’ tan başlayıp İstanbul’a uzanan ilginç hikayesini konu alan romanı hakkında ziyaretçilerle söyleşi yapacak olan Aydın, geleceğe dair planları hakkında bilgiler sunacak. Kendisine yönetilen sorulara cevap verecek.

Aydın’ın en çok satan kitaplar listesinde yer alan “Beni bırakıp gitme bir yere, kimse gelip bir başkasının hayatını değiştiremez, öyküsünün sonunu yazamaz, herkes kendi yolunun işçisi” diye özetlediği “Üç Kız Kardeş” isimli romanı hakkında şu bilgilere yer veriyor:

“Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkan, Dönüş ve Derya idi. Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım’la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlardı. Türkan, Dönüş ve Derya’nın, Ayvalık’ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının acımasızlığına hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu. Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı dünyada? Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikayesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikayesi değil; neşeli günleri yad ede ede iyiliğe dönüşün hikayesi. İyileşmenin yolculuğu.”

İclal Aydın kimdir ?

İlköğretim, lise ve yüksek öğreniminin bir kısmını Ankara’da tamamlayan İclal Aydın, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk öğrencisiyken Berlin’e yerleşti. Berlin’deki profesyonel tiyatro çalışmalarının altıncı yılında Türkiye’ye dönerek televizyon projelerinde yapımcı-moderatör ve oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2003-2005 yılı arasında haftalık bir kadın dergisinin yayın yönetmenliğini yapan İclal Aydın televizyon ve sinema oyunculuğuna da devam etmektedir.

1990 yılından beri tiyatro ve televizyon projeleri üretiminde metin yazarlığı da yapan Aydın’ın Hayat Güzeldir (2001), Bitmiş Aşklar Emanetçisi (2003), Yaz Bitmesin (2004), Gördüğüme Sevindim (2005), Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken (2009), Senin Adın Bile Geçmedi (2009), Kağıt Kesikleri (2010) isimli kitapları yayımlandı.