Eski elbisecilerde yeni başkan Hacı Soyer

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ESOB) bağlı Elbise ve Eski Eşya Alıcı Satıcıları Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listeyle girilen seçimde, Hacı Soyer tüm oyları alarak Adana Eski Elbiseciler Esnaf Odası’nın başkanı oldu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları, yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçe de okunarak oylamaya sunuldu, ayrı ayrı kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan olmayınca, seçimlere geçildi. Eski Başkan Ahmet Göçer’in aday olmadığı seçim, kapalı zarf usulüyle yapldı. Seçim sonucunda tüm oyları toplayan Hacı Soyer ve ekibi 4 yıllığına görev üstlendi.

Ali Rıza Kavak, Mehmet Nur Arslan, Kahraman Yılmaz, Turki Göktekin, Mehmet Tahir Gümüş ve Mehmet Ali Delioğlu yönetim kurulunda yer aldı.