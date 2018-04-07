Çukur’un “İdris Baba”sı Seyhan’da

Çukur dizisinde ’İdris Baba’ rolünü canlandıran, hekim, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal, Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Belediyesi’nin davetlisi olarak geldiği Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Adanalılarla buluştu. Kesal’ın "Zamanın izinde Türkiye’de Edebiyat, Sanat ve Siyaset" konulu söyleşisine Adanalılar ilgi gösterdi.

Rolü ile bütünleşen ve izleyici ile arasında yakın bir bağ kuran Ercan Kesal, söyleşide edebiyatın sinemayla bağının önemini vurguladı. Dünyaca ünlü Adanalı sinema sanatçısı Yılmaz Güney’in çok sıkı bir edebiyatçı olduğunu dile getiren Kesal, “Ben bütün iyi yönetmenlerin ustalarının da iyi edebiyatçılar olduğunu bilirim, şahit olmuşumdur. Üstadımız Yılmaz Güney de sinemaya edebiyatla girmiştir. Yılmaz Güney öyküleriyle girmiştir sinemaya” diyerek okumadan yazılamayacağını söyledi.

Çukur Mahallesi’nin “İdris Baba”sı rolüyle gönüllerde taht kuran Ercan Kesal, belediye başkanlarının da seçildikleri ilçelerin babası olduğunu ifade etti.

Söyleşi sonunda "Seyhan evimiz, Zeydan babamız” sloganıyla alkışlar arasında sahneye davet edilen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kesal’a günün anısına plaket ve çiçek takdim etti.