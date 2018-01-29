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Çukurova Belediyesi 400 kişilik öğrenci yurdu yaptırıyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, adı ‘Atatürk Öğrenci Yurdu’ olacak ve 200 kız, 200 erkek olmak üzere toplam 400 öğrenciyi barındıracak yurdun temelinin çok yakın zamanda atılacağını söyledi.Başkan Çetin, yaptığı açıklamada,...

Çukurova Belediyesi 400 kişilik öğrenci yurdu yaptırıyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, adı ‘Atatürk Öğrenci Yurdu’ olacak ve 200 kız, 200 erkek olmak üzere toplam 400 öğrenciyi barındıracak yurdun temelinin çok yakın zamanda atılacağını söyledi.Başkan Çetin, yaptığı açıklamada,...

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:56
Çukurova Belediyesi 400 kişilik öğrenci yurdu yaptırıyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, adı ‘Atatürk Öğrenci Yurdu’ olacak ve 200 kız, 200 erkek olmak üzere toplam 400 öğrenciyi barındıracak yurdun temelinin çok yakın zamanda atılacağını söyledi.

Başkan Çetin, yaptığı açıklamada, Huzurevleri Mahallesi’nde yapımına başlanacak taban oturum alanı bin 250 metrekare toplam inşaat alanı 12 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek yurtta 3 kişilik odalarda dolap, banyo, ücretsiz internet ve diğer donanımlar ile öğrencilere hizmet vereceğini belirtti. Öğrenci yurdunda 2 yemekhane, revir odaları, çalışma odaları, televizyon odası, aile görüşme odası, nöbetçi öğretmen odası ve yönetici odaları olacağını vurgulayan Çetin, 400 kişilik yurdu modern şekilde hazırlayarak öğrencilerin hizmetine sunacaklarını kaydetti. Başkan Çetin, “Öğrenci kardeşlerimiz bizlerin emanetidir. Onların şehrimize geldiklerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli olan tüm çalışmaları yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerimize barınma sorununu gidermek için verdiğimiz yurt sözümüzü de yerine getiriyoruz. Öğrencilerimizin bazıları yerleri olmadığı için çoğu eğitimden mahrum kalıyor. Bazıları da tanıdık veya akrabalarının yanında barınmak zorunda kalıyorlar. Öğrencilerimiz sorunlar yaşıyor, maliyet konusunda sıkıntıları oluyor. Bu sıkıntılar velilerimizi de yoruyor. Ama Atatürk Öğrenci Yurdu’nun faaliyete girmesiyle öğrencilerimizin sorunları çözüme kavuşmuş olacak. Öğrenci yurdumuz Adana’mıza kazandırdığımız çok güzel bir hizmet olacak. Görev süremiz bitmeden açılışını yapacağımız yurdumuz ilçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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