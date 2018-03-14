ÇGC Kurucu Başkanı Yurtçu, mezarı başında anıldı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Kurucu Başkanı M. Çoban Yurtçu, Şıhlı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

ÇGC’nin 1975 yılında kuruluşundan itibaren 6 yıl süreyle başkanlığını yapan M. Çoban Yurtçu, 37. ölüm yıl dönümünde Pozantı’nın Şıhlı köyü mezarlığındaki kabri başında anıldı.

14 Mart 1981 tarihinde vefat eden gazeteci M. Çoban Yurtçu için düzenlenen anma törenine başka bir programı olduğu için katılamayan Pozantı Belediye Başkanı M. Sami Baysal, merhum Çoban Yurtçu’yu rahmetle andıklarını, böyle bir değere sahip olmaktan dolayı Pozantılılar olarak mutlu olduklarını söyledi.

Törene; Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Öztürk, Belediye Meclis Üyesi İsmail Çörekçi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ÇGC kurucu üyelerinden Abdullah Yakar, Vahap Ünkat, Ramazan Şanıvar, Mustafa Özke, Ahmet Akköse, Mehmet Atay, ÇGC personeli Selamettin Öner de katıldı. Anma törenine katılanlar Çoban Yurtçu’nun mezarına çiçekler koyarak dua etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk, merhum Yurtçu gibi duayen gazetecinin ilçelerinden çıkmasının kendileri için gurur verici olduğunu, her yıl düzenlenen anma törenine imkanları dahilinde bizzat katılmaya gayret ettiklerini, Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin bu törenleri aralıksız olarak 37 yıldır gerçekleştirmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de merhum Çoban Yurtçu’yu minnetle andıklarını bildirdi. Esendemir, Çoban Yurtçu’nun eğitimci kimliğinin yanı sıra gazetecilik anlayışı ve ilkeli duruşuyla meslektaşlarına rol model olduğunu vurguladı. Başkan Esendemir, Yurtçu’nun izinde yürümeye devam edeceklerini de bildirdi.

Esendemir, bundan önceki yıllarda sürekli olarak katılmasına rağmen son dönemlerdeki rahatsızlığı nedeniyle anma törenine katılamayan duayen gazeteci TSYD Onursal Başkanı Nihat Geven’in mesajını aktardı. Geven’in Çoban Yurtçu’ya olan sevgisi, saygısı ve gazeteciliği hakkındaki övgü dolu sözleri törene katılanları duygulandırdı.