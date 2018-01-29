Çadırda ölen kimsesiz adamın cenazesine mahalleli sahip çıktı

Adana’da yaşadığı çadırda hayatını kaybeden kimsesiz adamın cenazesine mahalle sakinleri sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi’nde kimsesi olmadığı için sokakta kurduğu derme çatma çadırda kalan Selahattin Altınöz (62), henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Altınöz’ün cansız bedenini ise çadıra yemek getirdiği sırada bir mahalle sakini buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Çadıra gelen sağlık ekipleri Altınöz’ün geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde dururken mahallede oturan vatandaşlar ise Selahattin Altınöz’ün ölümüyle gözyaşlarına boğuldu.

Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Altınöz’ün cenazesini otopsinin ardından mahalle sakinleri tarafından alındı. Hayatını kaybettiği çadırın yanına getirilen cenaze buradan da toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü.