Büyükşehir Belediyesi ‘Nermin Ablası’na veda etti

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin eski genel sekreter yardımcısı Nermin Akray, vefatının ardından 37 yıllık görev yeri olan Adana Büyükşehir Belediyesi önünde mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevi yürütmekteyken 2017 yılında emekli olan ve kısa bir süre önce amansız bir hastalığa yakalanan Nermin Akray’a, Büyükşehir Belediyesi tarihi bina önünde bir tören düzenlendi. Törene büyükşehir belediyesinin eski başkan vekili Zihni Aldırmaz, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye bürokrat ve personellerinin yanı sıra Akray’ın dost ve sevenleri katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül, Akray’ın Adana Büyükşehir Belediyesi’nde önemli görevler üstlendiği ve mesai arkadaşları ile her daim uyumlu çalışarak tüm belediyenin ‘Nermin Ablası’ olduğunu belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Nermin Akray’la çalışmaktan her daim memnuniyet duyduğunu belirtirken kendisinin emekli olmaması noktasında Akray’a ısrar ettiğini söyledi.

Törenin sonunda Başkan Hüseyin Sözlü ve Akray’ın uzun yıllar birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları tabutuna güller döktü. Törenin ardından Akray’ın cenazesi Asri Mezarlığı’na defnedildi.