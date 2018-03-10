Başkan Sözlü, Yeşilyurtlu kadınlarla bir arada

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy ile Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığı’nın Tarsus gezisi öncesinde mahalle sakini kadınlarla bir araya geldi.

Vatan şairi Ersoy’un torunu da oradaydı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığında vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy ile mahallenin kadın sakinleri ile bir araya geldi. Mahalleli kadınlara özel düzenlenen Tarsus gezisi öncesi onlarla bir araya gelen Başkan Hüseyin Sözlü, toplumun temeli olan aileyi kuranların kadınlar olduğunu belirtti.

‘’Türk kadını varlığını her daim hissettirmiştir’’

Başkan Sözlü, dünya milletleri içerisinde Türk Kadınının her zaman vefakar ve cefakar yönüyle varlığını hissettirdiğini, milli mücadele esnasında ve bugün Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Ordusu’na destek vererek, vatan evlatları için en büyük moral kaynağı olduklarını söyledi ve böyle bir toplantıda, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu sancılı bir süreçte Mehmet Akif Ersoy’un torunu ile bir arada olmaktan dolayı bahtiyar olduğunu aktardı.