Bahar geldi “saman nezlesi” dönemi başladı

Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, baharın gelmesiyle beraber görülen mevsimsel alerjik rinit, diğer adıyla bahar ya da saman nezlesinin en sık görülen alerjik hastalıklardan biri olduğunu belirterek “Bunun nedeni genellikle yıl boyunca ortamda bulunan hayvan tüyü, çeşitli kimyasallar veya ev tozu gibi alerjen faktörlerdir” dedi.

Hastalığın belirli mevsimlerde meydana gelen türüne mevsimsel rinit denildiğini, alerjik rinitin tüm yıl boyunca süren tipinin ise perenial rinit olarak adlandırıldığını söyleyen Dr. Murat Arslanhan, “Bunun nedeni genellikle yıl boyunca ortamda bulunan hayvan tüyü, çeşitli kimyasallar veya ev tozu gibi alerjen faktörlerdir” dedi.

Hastalığın özellikle alerjik yatkınlığı olan kişilerde daha sık görüldüğünü anlatan Arslanhan, “Hastalık, küçük yaşlarda oluşabileceği gibi, ileri yaşlarda da görülebilir. Genellikle ömür boyu sürer ancak, ileri yaşlarda şiddeti azalabilir. Ancak kendiliğinden geçme olasılığı çok düşük olup soruna neden olan alerjenlerden uzak durmak önemli faydalar sağlar” diye konuştu.

Dr. Murat Arslanhan, alerjik rinitin belirtilerini; hapşırma, gözlerde, burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve bazen baş ağrısı olarak sıralayarak, “Kimi hastalarda işitme problemleri, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve öksürük de görülebilir. Yakınmalar, bazı kişilerde bütün bir yıl boyunca sürerken, bazılarında ise belli mevsimlerde artış gösterebilir” dedi.

Alerjik rinit teşhisinde hastanın yaşı, hangi ortamlarda şikayetlerinin arttığı, daha önce hangi ilaçları kullandığı ve özellikle ailesinde alerjisi olan başka kimse olup olmadığının mutlaka araştırılması gerektiğini söyleyen Arslanhan, “Alerji genetik bir hastalık olduğundan, ailede başka bireylerde alerji olması tanı konmasında önemlidir. Hastanın öyküsü ve muayene bulguları alerjiyi düşündürüyorsa, alerji testleri uygulanır. Bu testler deri testleri ya da kanda alerjenlerin incelenmesi şeklinde yapılır. Özellikle alerji tedavisine cevap vermeyen kişilerde detaylı burun muayenesi, çocuklarda geniz eti, erişkin hastalarda ise kıkırdak eğriliği, burun polipleri, sinüzit olup olmadığı araştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bunlardan uzak durun

Alerjik belirtilerin kontrolünün birden fazla tedavi yönteminin birlikte uygulanmasıyla sağlandığını anlatan Dr. Murat Arslanhan, şunları kaydetti:

“Alerjenle karşılaşmanın önlenmesi, ilaç ve aşı tedavisi bu yöntemler arasında sayılabilir. Ancak ilk ve en önemli aşama alerjik rinite neden olan etkenlerden uzak durmaktır. Çevresel faktörler çok yaygın olduğundan korunmak çok kolay olmayacak ancak bazı önlemler alınarak durum hafifletilebilir.”