Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi için protokol imzalandı

Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi kurulmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu’nda imzalanan protokol törenine Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ayhan Kaliç ve Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte yaptıkları protokol hakkında açıklamada bulunan Vali Mahmut Demirtaş, ’Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi’nin Sarıçam ilçesinde kurulacağını söyledi.

Vali Demirtaş, Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi’nin tüm ayakkabıcı esnafına ve Adana’ya hayırlı olmasını belirterek, sitenin kurulmasında emeği geçenleri de kutladı.