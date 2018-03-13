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AOSB Futbol Turnuvası’nda coşku sürüyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığınca bu yıl Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci merhum Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen 6. Geleneksel Futbol Turnuvası’nın 3’üncü hafta maçları tamamlandı.8 grupta 42 takımın...

AOSB Futbol Turnuvası’nda coşku sürüyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığınca bu yıl Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci merhum Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen 6. Geleneksel Futbol Turnuvası’nın 3’üncü hafta maçları tamamlandı.8 grupta 42 takımın...

13 Mart 2018 Salı 14:13
AOSB Futbol Turnuvası’nda coşku sürüyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığınca bu yıl Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci merhum Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen 6. Geleneksel Futbol Turnuvası’nın 3’üncü hafta maçları tamamlandı.

8 grupta 42 takımın 504 oyuncu ile katıldığı organizasyona firma yöneticilerinin yanında aileler de saha dışında futbolculara tezahüratlarıyla destek veriyor. Yüreğir’deki Simeranya Spor Kompleksi’nde centilmenlik atmosferinde oynanan karşılaşmalarda haftalar geride kaldıkça takımların performansı da artıyor. Çekişmeli geçen maçlarda oyuncular attıkları gol sayısı ile rekora koşuyor.

Haftanın takımı Panas yapı

184 golün atıldığı üçüncü haftada Elitaş’a 21 gol atan Panas Yapı haftanın takımı seçildi. Pidok Plastik, Borşen Boru’ya 13, AFAD Pe-Ba’ya 12, Hekimbey Davut Panel’e 10 gol atarak, dikkat çeken ekipler oldu.

Alınan sonuçlarla A Grubu’nda Zahit Alüminyum, B Grubu’nda Amylum Nişasta, C Grubu’nda Ulusoy Tekstil, D Grubu’nda Güney Çelik Hasır, E Grubu’nda Kastamonu Entegre, F Grubu’nda Meltem Kimya, G Grubu’nda Pidok Plastik, H Grubu’nda Kimteks liderliğini sürdürüyor.

Üçüncü haftanın sonuçları şöyle:

"Hekimbey-Davut Panel 10-2, Serat Güvenlik-Esen Plastik (P-P), Ako Mermer-Ulusoy Tekstil 0-4, Kastamonu Entegre-Erkan TML 8-4, Zahit Alüminyum-Rayvağ Vagon 6-3, Mosos İnşaat-New Hope 9-3,Pe Ba- AFAD 3-12, Güney Çelik- Bilici Yatırım 5-2, Amylum Nişasta-Beta Gıda 6-4, Meltem Kimya- GPS 8-3, Teknopak-Toros Kumaş 3-7, İnterglass-Özgüç Ambalaj 7-5, Elitaş-Panas Yapı 2-21, İlhan Plastik- Falck İtfaiye 2-4, Kimteks-Oğuz Tekstil 6-4, Ur Sa- Yurtiçi Kargo 1-5, Pidok Plastik- Borşen Boru 13-0, Abdioğulları Plastik-Tezkim 9-3"
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