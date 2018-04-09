AOSB Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçları oynandı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı’nca bu yıl Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci merhum Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen 6. Geleneksel Futbol Turnuvası’nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçlarının oynandığı turnuvada şampiyon takım merakla bekleniyor.

Yüreğir Simeranya Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmalara aileler de katılarak, neşeli anlar yaşıyor. Futbol coşkusu ve heyecanının doya doya yaşandığı turnuvada, taraflar birbirlerine üstünlük sağlamak için olağanüstü çaba sarf ediyor. Futbolun “dostluk, kardeşlik, hoşgörü ve centilmenlik” yönünün öne çıktığı karşılaşmalarda finale doğru gidilirken, oyuncular ve onları destekleyenlerin de heyecanları doruk noktaya ulaşıyor.

‘Saygı, sevgi, dostluk ve kardeşlik” duygularını pekiştiren turnuvanın çeyrek finalinde; Kastamonu Entegre, Oğuz Tekstil’i 2-0, Amylum Nişasta, Zahit Alüminyum’u 4-1, AFAD, AOSB Bölge Başkanlığı’nı 5-4 Kimteks, Abdioğulları’nı 7-2 yendi. Bu sonuçlarla haftanın takımı rakibine 7 gol atan Kimteks seçildi.