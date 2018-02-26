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AOSB Akademi’de 2018’in ilk dersi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı’nın sanayici ve çalışanlara eğitim desteği sağlamak amacıyla kurduğu, AOSB Akademi’nin bu yılki ilk eğitimi "Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri" konusunda yapıldı.AOSB Seyhan Salonunda,...

AOSB Akademi’de 2018’in ilk dersi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı’nın sanayici ve çalışanlara eğitim desteği sağlamak amacıyla kurduğu, AOSB Akademi’nin bu yılki ilk eğitimi "Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri" konusunda yapıldı.AOSB Seyhan Salonunda,...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:36
AOSB Akademi’de 2018’in ilk dersi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı’nın sanayici ve çalışanlara eğitim desteği sağlamak amacıyla kurduğu, AOSB Akademi’nin bu yılki ilk eğitimi "Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri" konusunda yapıldı.

AOSB Seyhan Salonunda, İnsan Kaynakları Direktörü Sevtap Yasin tarafından verilen eğitimde, “profesyonel yaşamda ve günlük yaşamda karar verme algısını ne gibi faktörlerin etkilediği ve karar sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği” üzerinde duruldu.

Eğitmen Sevtap Yasin, “Probleme karşı ne taraftayız?, geniş perspektiften bakmanın önemi, bilgi toplamak, analiz, sebep - sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak, etkin kararlar ve çözümler için mantıksal ve yaratıcı düşünceyi birleştirme, alternatifleri tanımlama ve en uygun alternatifi seçmek, önyargıları yıkmak, farklı çözüm ve öneriler getirmek, problem çözerken kültür değişimi” başlıkları altında sunum yaptı.

Eğitimde katılımcılara, “Karar verme sürecinde zamanınızı tüketmeyin” uyarısında bulunan Sevtap Yasin, hedefe yönelik fikir üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yeni fırsatlar ve pazarlar bulmada yaratıcı ve özgün fikirler üretmekten korkulmaması gerektiğini vurgulayan Sevtap Yasin, bunun için izlenmesi gereken yol konusunda ipuçları verdi.

Sevtap Yasin, geniş bir katılımla gerçekleşen eğitimin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.
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