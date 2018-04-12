AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: ’’Adana için de yeni bir şeyler söylemek lazım’’

Adana’da ’’Şehrim 2023 Projesi’’ kapsamında otobüsle vatandaşlardan toplanan öneriler ve projelerin son aşaması tamamlandı. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ’’Bizler bütün kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri, oda başkanları, engelliler, yaşlılar, gençler; kısacası Adana için benim sözüm var, hedefim var ve projem var diyen herkes ile bugün bir şehir buluşması gerçekleştirdik’’ dedi.

"Şehrim 2023 Projesi’’ kapsamında Adana’ya gelen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Uğur Mumcu Meydanı’nda, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile genel değerlendirmede bulundu.

Karaaslan, davul zurna ve küçük çocuklardan oluşan folklor ekibi tarafından karşılandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaaslan, "Bugün Türkiye’nin hem uluslararası arenada, hem sınırlarımızın ötesinde, hem sınırlarımızın içerisinde birçok alanda verdiği mücadelelere ek olarak bizler de bugün uzmanlık alanlarımızda kendi çalışma alanlarımızda üzerimize düşen her ne ise onu en iyi şekilde yapmak için büyük bir çaba veriyoruz. İşte onun için bugün Adana’dayız. Adana, Türkiye’de çok önemli ve özellikli şehirlerimizden biri. Fakat görüyoruz ki Adana’da önemli sorunlar da var. Bugüne kadar AK Parti belediyeciliği ile çok uzun yıllardır yönetilen bütün şehirlerimizde artık görmeye alışık olmadığımız tabloların maalesef burada var olduğunu görüyoruz. Adana’nın ihtiyaçlarını tespit etmek, Adana’nın gelecek vizyonuna katkı vermek, bu vizyonu ortak akılla oluşturmak konusunda büyük bir iddianın sahibiyiz. Şu anda tüm küresel krize rağmen dünyada yürütülen 10 büyük projeden 6 tanesi Türkiye’de yapılmakta. Bugün yeni bir şeyler söylemek lazım. Adana için de yeni bir şeyler söylemek lazım" ifadelerini kullandı.

Karaaslan, konuşmasının sonunda "Şehrim 2023 Projesi" kapsamında otobüslerde başarılı bir çalışma sergileyen görevlilere teşekkür belgelerini dağıttı.