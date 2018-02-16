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Afrin şehitleri için huzurevinde mevlit okutuldu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başarıyla sürdürülen operasyonda şehit olan Mehmetçikler için, şehit aileleri...

Afrin şehitleri için huzurevinde mevlit okutuldu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başarıyla sürdürülen operasyonda şehit olan Mehmetçikler için, şehit aileleri...

16 Şubat 2018 Cuma 17:22
Afrin şehitleri için huzurevinde mevlit okutuldu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başarıyla sürdürülen operasyonda şehit olan Mehmetçikler için, şehit aileleri ve huzurevi sakinlerince düzenlenen mevlide katıldı.

Mevlit programı öncesinde huzurevi sakinleri adına konuşan Lütfiye Görgün, Türk milletindeki tarihten gelen yüce ruh ve vatan sevgisi var oldukça, ülkeyi hiçbir gücün bölemeyeceğini söyledi ve vatan için canlarını veren tüm şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi. Mevlit programı öncesinde şehit yakınları ve huzurevi sakinleri, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Afrin’e gitmek istiyoruz” sloganları attı.

Mevlit programı sırasında sık sık sık sloganlar atan ve Afrin’e gitmek istediklerini belirten yaşlılar ve şehit yakınlarına hitap eden ve hayli duygulandığı gözlenen Beyhan Demirtaş, yaptığı konuşmada, Afrin’de bölücü terör örgütü mensuplarına karşı kahramanca mücadele veren askerlerin ailelerine sağ salim kavuşmaları için milletçe dua edildiğini söyledi. Demirtaş, “Çok kıymetli büyüklerim, şuan sözün bittiği yerdeyim. Umarım bu davranışınız, gençlerimize, diğer tüm insanlara örnek olur. Ben gerçekten şuan ağlamamak için kendimi zor tutuyorum, sizlerin duaları, nerde olursanız olun rabbimin katında eminim ki kabul olacaktır. Zaten bizler sizleri nereye istiyorsanız götürürüz ama sağlığınız konusunda endişeleniriz. Sizlerin ve milletimiz yüce gönlü olduğu sürece inşallah Türkiye’nin sırtı yere gelmez, sizler dualarınızı eksik etmeyin. Rabbim şu anda Afrin’de mücadele eden askerlerimizi muzaffer eylesin, onları korusun ailelerine bağışlasın. Askerlerimizin ailelerine sağ salim kavuşmaları için dua ediyoruz. Hepinizin ellerinizden teker teker öpüyorum” şeklinde konuştu.

Huzurevi’nde düzenlenen mevlit programı, vatan için canlarını veren aziz şehitlerin ruhlarına Kur-an’ı Kerim’den süreler okunması, dualar edilmesi, birlik ve beraberlik mesajları verilmesiyle son buldu.
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