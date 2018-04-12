Adanalı badmintoncular Türkiye Finaline yolunda

Adanalı badmintoncular, Badminton Federasyonu faaliyet programında yer alan Manisa’da “Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final” müsabakalarında birinci olarak Türkiye Finallerine çıkmaya hak kazandı.

Badminton Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, güçlü rakiplerine rağmen Manisa’daki Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında birinci olarak Türkiye Finalleri’ne çıkmaya hak kazanan sporcuları tebrik ederek, Bolu’da düzenlenmekte olan Türkiye finalinden mutlaka madalya ile döneceklerini söyledi.

Badminton branşının son yıllarda başarılı bir şekilde ileri gittiğini anımsatan Öktem, alt yapının güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.