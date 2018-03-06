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Adana’da öğrencilere okul sütü dağıtıldı

Adana’da, öğrencilerin daha iyi beslenebilmesi için düzenlenen ‘Okul Sütü Programı’ kapsamında süt dağıtımı yapıldı.Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün...

Adana’da öğrencilere okul sütü dağıtıldı

Adana’da, öğrencilerin daha iyi beslenebilmesi için düzenlenen ‘Okul Sütü Programı’ kapsamında süt dağıtımı yapıldı.Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün...

06 Mart 2018 Salı 10:47
Adana’da öğrencilere okul sütü dağıtıldı

Adana’da, öğrencilerin daha iyi beslenebilmesi için düzenlenen ‘Okul Sütü Programı’ kapsamında süt dağıtımı yapıldı.

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Seyhan Cebesoy İlköğretim Okulu’nde öğrencilere süt dağıtıldı.

Öğrencilere süt içme alışkanlığı kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak, sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında yapılan süt dağıtımına Adana Valisi Mahmut Demirtaş da katıldı. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile sınıfları tek tek gezerek öğrencilere süt dağıtan Vali Demirtaş, "Okul Sütü Projesi, sevgili öğrencilerimize süt içme alışkanlığı kazandırmak ve iyi beslenmeleri açısından devletimizin yürütmüş olduğu çok güzel bir projedir” dedi.

Öğrencilerin sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla Okul Sütü Projesi’nin yanısıra okullarda narenciye dağıtımının da devam edeceğini belirten Vali Demirtaş, öğrencilerle sohbet etti.

Okul Sütü Projesi kapsamında Adana’da bu yıl 173 bin öğrenciye haftada 3 gün süt dağıtılacak.
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