Adana’da 6. Veteran Masa Tenisi Turnuvası başladı

Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü, Adana GHSİM ve Çukurova Üniversitesi’nin birlikte organize ettiği 6. Adana Veteran Masa Tenisi Turnuvası Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Saray’ında düzenlenen tören ile başladı.

Açılışta konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Adana’nın doğal ve kültürel güzelliklerinden bahsederek, kentin her mevsimde ayrı bir güzelliği olduğunu vurguladı.

Vali Demirtaş, turnuvaya 32 ilden toplam 331 sporcunun katıldığını dile getirerek, “İki gün boyunca kentimizde düzenlenen 6. Adana Veteran Masa Tenisi Turnuvası ilimizin tanıtımına büyük katkısı olacaktır” dedi.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Vali Demirtaş, 17-18 Mart 2018 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Saray’ında düzenlenecek turnuvaya tüm vatandaşları davet etti.

Vali Demirtaş, Turnuva Komitesi Başkanı Kemal Sağ ile birlikte ilk maçı yaparak, turnuvayı başlattı.

Almanya, Güney Kore, Irak, İran, KKTC, Rusya, Suriye, Özbekistan ve Birleşik Amerika’nın yanı sıra, Türkiye’de 32 ilden toplam 331 sporcunun katılacağı turnuvada, sporcular 42 masa tenisinde toplam 3 bin maç oynayacak.

Pazar günü oynanacak final maçlarının ardından kategorilerinde birinci olanlara kupa ve madalya, ikinci ve üçüncülerle, consolation (Teselli) maçlarında birinci olanlara ise madalya verilecek.