Adana Genç-İMO üyelerinden “Elim Sende” Projesi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Adana genç-İMO üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’ndaki öğrencilerle birlikte “Elim Sende” projesini hayata geçirdi.

İlkokul öğrencilerinin, farkındalık çalışması kapsamında özel eğitilebilir alt sınıf öğrencileri ile kaynaşmalarını pekiştirmek, aynı zamanda öğrenciler ile katılımcı gençlerin kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, özgüvenlerini ve yaratıcılıklarının artmasına destek olmayı amaçlayan projenin etkinlik uygulaması İzmir, Adana, Antalya, Eskişehir, İstanbul ve Zonguldak illerinde uygulanmaya başlamaya hazırlanıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Adana Genç-İMO üyeleri tarafından Elim Sende Projesi’nin İzmir dışındaki ilk uygulaması Adana’da, Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’nda başladı.

Adana Genç-İMO üyeleri ve ilkokul öğrencilerinin keyifli, eğitici zaman geçirdiği uygulamada, eğitim gören özel eğitilebilir alt sınıf öğrencileri ile diğer sınıflardan öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması ve öğrencilerde empati duygusunun gelişimine katkı sağlamak hedeflendi.

Genç-İMO öğrencileri, pek çok etkinliğin birlikte sürdürüldüğü beş gün süren çalışmaların ardından, uygulamada yer alan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğrencilerinin üç grup halinde, kendi hayal güçlerinin eseri olan oyunların gösterimini yaptığı altıncı günle uygulamayı tamamladı.