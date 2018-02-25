Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117522
ALTIN
161.944
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2964
EURO
4.6596

Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşması yarıda kaldı

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor ile İstanbulspor maçında şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle maç yarıda kaldı ve hakem Özgür Yankaya tarafından karşılaşma 26 Şubat Pazartesi günü 14.00’da ertelendi.32. dakika şiddetli...

Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşması yarıda kaldı

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor ile İstanbulspor maçında şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle maç yarıda kaldı ve hakem Özgür Yankaya tarafından karşılaşma 26 Şubat Pazartesi günü 14.00’da ertelendi.32. dakika şiddetli...

25 Şubat 2018 Pazar 19:42
Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşması yarıda kaldı

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor ile İstanbulspor maçında şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle maç yarıda kaldı ve hakem Özgür Yankaya tarafından karşılaşma 26 Şubat Pazartesi günü 14.00’da ertelendi.

32. dakika şiddetli yağmur nedeniyle hakem soyunma odasına gitti. 10 dakika sonra soyunma odasından çıkmasının ardından oynanmasına karar verdi. 2 dakika oynanan maç hakem Özgür Yankaya tarafından yeninden durduruldu. 1-1 devam eden mücadelede hakem Özgür Yankaya sahada gezdi ve topun sekmemesinden dolayı karşılaşmayı 26 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’e erteledi.

Son Güncelleme: 25.02.2018 23:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sertkalaycı üçüncü kez başkan
Sertkalaycı üçüncü kez başkan
25. Uluslararası Adana Film Festivali 22 Eylül’de yapılacak
25. Uluslararası Adana Film Festivali 22 Eylül’de yapılacak
Talaş: "Sarıçam’da 5 yılda 250 bin kişinin ikamet etmesi öngörülüyor"
Talaş: "Sarıçam’da 5 yılda 250 bin kişinin ikamet etmesi öngörülüyor"

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim