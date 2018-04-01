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Adana BTÜ, “2017 Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü”nü aldı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ), “2017 Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü”nü aldıÖzel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının karayolu ile karayolu ulaşımı konularını içeren lisansüstü yarışmalarda, Yüksek Lisans...

Adana BTÜ, “2017 Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü”nü aldı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ), “2017 Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü”nü aldıÖzel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının karayolu ile karayolu ulaşımı konularını içeren lisansüstü yarışmalarda, Yüksek Lisans...

01 Nisan 2018 Pazar 09:52
Adana BTÜ, “2017 Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü”nü aldı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ), “2017 Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü”nü aldı

Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının karayolu ile karayolu ulaşımı konularını içeren lisansüstü yarışmalarda, Yüksek Lisans Tezi dalında; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İslam Gökalp, en iyi yüksek lisans tezi ödülüne layık görüldü.

Dr. Öğretim Üyesi Volkan Emre Uz danışmanlığında yapılan, “Yüzeysel Kaplamalarda Agrega Tür, Boyut ve Cilalanma Seviyesinin Kaplama Kayma Direncine Olan Etkisinin Laboratuvar Ortamında Araştırılması” başlıklı yüksek lisans tezi, Yollar Türk Milli Komitesi tarafından, “2017 Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi” ödülü olarak ilan edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen ödül törenine katılamayan ve Adana BTÜ’nün ilk lisansüstü mezunlarından olan Arş. Gör. İslam Gökalp’e ödülünü, Adana BTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay verdi. Rektör Tümay, gösterdiği başarıdan dolayı Arş. Gör. İslam Gökalp’i ve Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Emre Uz’u kutladı.
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