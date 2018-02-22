Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

25. Uluslararası Adana Film Festivali 22 Eylül’de yapılacak

Uluslararası Adana Film Festivali’nin 25’incisi 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

25. Uluslararası Adana Film Festivali 22 Eylül’de yapılacak

Uluslararası Adana Film Festivali’nin 25’incisi 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

22 Şubat 2018 Perşembe 10:51
25. Uluslararası Adana Film Festivali 22 Eylül’de yapılacak

Uluslararası Adana Film Festivali’nin 25’incisi 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Adana Film Festivali’nde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Film Maratonu bölümleri yer alacak. 25. Adana Film Festivali’nde onur ödülleri sahiplerini bulacak ve öncesinde ana yarışma kategorilerinin alt bölümleri belirlenecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, terör nedeniyle çok sayıda şehit verilmesinden dolayı festivalin sadece yarışma bölümünün yapıldığını, Adana Film Festivali’ni aralıksız hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti. Sözlü, “Adana Film Festivali’nin ülke kültürüne, sinema sanatına ve Adana’nın tanıtımına katkısını büyütmek için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Festival tarihinin belirlenmesi ile geri sayım ve heyecan da başlamış oldu 25. Adana Film Festivali’nin geçmiştekilere oranla daha yoğun, etkili ve renkli geçeceğine inancım tam. Ülkemiz ve yaşadığımız şehir Adanamız için çalışmaktan, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sanata ve kültüre destek vermekten hiçbir şekilde imtina etmeyeceğiz” dedi.

25. Adana Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Halil Avşar ise, Türk sinemasının kalbinin 22-30 Eylül tarihleri arasında Adana’da atacağını ifade ederek, Türk sinemasının uluslararası rekabet gücü olan eserlere imza koyabilmesine olanak sağlamak, kaliteyi artırmak ve Adana’nın sesini dünyaya duyurmak için çaba göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talaş: "Sarıçam’da 5 yılda 250 bin kişinin ikamet etmesi öngörülüyor"
Talaş: "Sarıçam’da 5 yılda 250 bin kişinin ikamet etmesi öngörülüyor"
Afrin şehitleri için huzurevinde mevlit okutuldu
Afrin şehitleri için huzurevinde mevlit okutuldu
Vali Demirtaş: "Sarıçam’daki tüm yatırımların takipçisiyiz"
Vali Demirtaş: "Sarıçam’daki tüm yatırımların takipçisiyiz"

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim