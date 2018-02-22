25. Uluslararası Adana Film Festivali 22 Eylül’de yapılacak

Uluslararası Adana Film Festivali’nin 25’incisi 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Adana Film Festivali’nde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Film Maratonu bölümleri yer alacak. 25. Adana Film Festivali’nde onur ödülleri sahiplerini bulacak ve öncesinde ana yarışma kategorilerinin alt bölümleri belirlenecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, terör nedeniyle çok sayıda şehit verilmesinden dolayı festivalin sadece yarışma bölümünün yapıldığını, Adana Film Festivali’ni aralıksız hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti. Sözlü, “Adana Film Festivali’nin ülke kültürüne, sinema sanatına ve Adana’nın tanıtımına katkısını büyütmek için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Festival tarihinin belirlenmesi ile geri sayım ve heyecan da başlamış oldu 25. Adana Film Festivali’nin geçmiştekilere oranla daha yoğun, etkili ve renkli geçeceğine inancım tam. Ülkemiz ve yaşadığımız şehir Adanamız için çalışmaktan, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sanata ve kültüre destek vermekten hiçbir şekilde imtina etmeyeceğiz” dedi.

25. Adana Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Halil Avşar ise, Türk sinemasının kalbinin 22-30 Eylül tarihleri arasında Adana’da atacağını ifade ederek, Türk sinemasının uluslararası rekabet gücü olan eserlere imza koyabilmesine olanak sağlamak, kaliteyi artırmak ve Adana’nın sesini dünyaya duyurmak için çaba göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.