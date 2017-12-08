08 Aralık 2017 Cuma

Yumurta yüklü TIR devrildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde D300 karayolunda yumurta yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

08 Aralık 2017 Cuma 11:02
Yumurta yüklü TIR devrildi

  Edinilen bilgiye göre kaza, D300 karayolu Darıca mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 42 AOP plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsünün yara almadığı kazada araç içerisinde bulunan M.K. (18) yaralanırken, TIR’ın dorsesinde bulunan yüzlerce yumurta kolisi yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

İHA
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