19 Şubat 2017 Pazar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALATYA'DA

Yolun karşısına geçecekti ama…

Yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, minibüs çarptı. Yaya, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:12
Yolun karşısına geçecekti ama…

  Kaza, sabah saatlerinde Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Teraspark Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya merkezden Yeşilyurt istikametine gitmekte olan 44 BG 740 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

VATANDAŞLAR AMBULANSI BEKLEDİ
  Minibüsün çarpması ile birlikte şiddetli bir şekilde yere yığılan ismi öğrenilemeyen yayayı, ilk olarak çevredeki vatandaşlar fark etti. Kazayı hemen acil servis ekiplerine bildiren vatandaşlar, bu sırada minibüs çarpan yayaya dokunmadı.

YARALININ DURUMU AĞIR
  Olay yerine gelen acil servis ekipleri, kazazedeyi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Edinilen son bilgilere göre ise hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

TAHİR ÖZÇELİK
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