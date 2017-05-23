Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde yaşandı. Şehir merkezi ile Dilek arasında çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, Küllü Mağara mevkiinde silahlı saldırıya uğradı. Otobüs şoförü İbrahim Kızıl, çapraz ateş altında durmayarak mahallenin merkezine geldi ve durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüsün ön ve yan camlarında açılan ateş ile cam kırıkları oluştuğu görülürken, şoför İbrahim Kızıl ve yolculardan Didem Y. ve çocuğu Mihriban Y. kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, jandarma saldırıya uğrayan otobüste inceleme yaptı.

POLİS SORUŞTURMAYA BAŞLADI

Olayı anlatan otobüs şoförü İbrahim Kızıl, Küllü Mağara mevkiinden geçerken bir anda otobüsün tarandığını belirterek, olayda kendisi ve yolcuların bazılarının yaralandığını söyledi. Jandarma saldırının gerçekleştiği noktada geniş çaplı araştırma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanmaları için başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İHA