23 Mayıs 2017 Salı

Yolcu otobüsüne silahla saldırı!

Şehir merkezi ile Dilek arasında çalışan özel halk otobüsüne silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda şoför ve 2 yolcu kırılan cam parçaları nedeniyle yaralandı.

23 Mayıs 2017 Salı 10:49
Yolcu otobüsüne silahla saldırı!

  Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde yaşandı. Şehir merkezi ile Dilek arasında çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, Küllü Mağara mevkiinde silahlı saldırıya uğradı. Otobüs şoförü İbrahim Kızıl, çapraz ateş altında durmayarak mahallenin merkezine geldi ve durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
  Otobüsün ön ve yan camlarında açılan ateş ile cam kırıkları oluştuğu görülürken, şoför İbrahim Kızıl ve yolculardan Didem Y. ve çocuğu Mihriban Y. kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, jandarma saldırıya uğrayan otobüste inceleme yaptı.

POLİS SORUŞTURMAYA BAŞLADI
  Olayı anlatan otobüs şoförü İbrahim Kızıl, Küllü Mağara mevkiinden geçerken bir anda otobüsün tarandığını belirterek, olayda kendisi ve yolcuların bazılarının yaralandığını söyledi. Jandarma saldırının gerçekleştiği noktada geniş çaplı araştırma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanmaları için başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya