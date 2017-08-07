Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya Karayolu 28. kilometresinde K.A. yönetimindeki 65 EK 765 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve kurtarma ekibi ve itfaiye sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 26 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sayısı sonraki saatlerde arttı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA