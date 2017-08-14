14 Ağustos 2017 Pazartesi

Yol vermeme kavgası

Trafikte yol vermeme nedeniyle sürücüler arasında çıkan kavga, karakolda bitti. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:56
Yol vermeme kavgası

  Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, trafikte seyreden iki araç sürücüsü arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın sözlü sataşmaya dönüşmesi üzerine iki sürücü arasında tekme tokatlı kavga yaşandı. Kavgaya sürücülerin yakınları da karışınca, olay büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA
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