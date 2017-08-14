Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, trafikte seyreden iki araç sürücüsü arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın sözlü sataşmaya dönüşmesi üzerine iki sürücü arasında tekme tokatlı kavga yaşandı. Kavgaya sürücülerin yakınları da karışınca, olay büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA