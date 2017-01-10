10 Ocak 2017 Salı

Yoğun yağışta mahsur kaldılar

Akçadağ’ın Levent Köyünde 4 araç ve içindeki 18 kişi yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Yardıma, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri koştu.

10 Ocak 2017 Salı 11:06
Yoğun yağışta mahsur kaldılar

Akçadağ ilçesinde Levent Mahallesi’ne gitmek için yola çıkan 4 araç ve içindeki 18 kişi, Levent mahallesi Server Geçidi yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden mahsur kaldı. Tüm çabalara rağmen araçlarını kardan çıkaramayan araç sahipleri, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR
  Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle birçok aracın yolda kaldığını belirten Kolköyü Mahalle Muhtarı Veysel Özkan, "Gün içerisinde 4 araç, yoğun tipiden dolayı yolda mahsur kaldı. Mahalledeki arkadaşlarla birlikte kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan araçları, kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık. Sonuç alamayınca, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedik. Bölgeye gelen ekipler, yolda mahsur kalan araçları çıkardı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İHA
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