24 Aralık 2017 Pazar

Yine silahlar konuştu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi silah sesleriyle yankılandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

24 Aralık 2017 Pazar 16:37
Yine silahlar konuştu

  Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) yaşanan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin yakınları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde karşılaştı. Kısa sürede tartışmaya başlayan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hastane bahçesinde bulunan birçok araca kurşun isabet etti. Hasta güvenliğinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.


Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken, olayla ilgi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
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